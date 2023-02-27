وزيرة الخارجية الألمانية تدعو بوتين للعودة إلى معاهدة ستارت الجديدة

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للعودة إلى معاهدة "ستارت الجديدة" المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية.

وقالت الوزيرة اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "دعونا ندعو الرئيس بوتين معا للعودة إلى معاهدة ستارت الجديدة واستئناف الحوار بشأن المعاهدة مع الولايات المتحدة، أنا على قناعة راسخة أن هذا في مصلحة كل منا في جميع أنحاء العالم".

وانتقدت بيربوك، انتهاك روسيا لأهم المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بقوة السلاح منذ عام، وقالت: "روسيا تقوض هيكل الحد من التسلح الذي نعتمد عليه جميعا"، مضيفة أن إنهاء معاهدة ستارت الجديدة هو "فقط الضربة الأحدث التي وجهتها روسيا لهيكلنا للحد من التسلح (...) ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأعلن بوتين الأسبوع الماضي تعليق آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة النووية، وهي معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات المتحدة. وكانت المعاهدة تنص على الحد من الترسانات النووية لكلا البلدين وتنظم عمليات التفتيش.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر نزع السلاح في جنيف هو المنتدى التفاوضي العالمي الدائم الوحيد لنزع السلاح والرقابة الأسلحة وعدم الانتشار. ويضم المنتدى 65 دولة من جميع مناطق العالم، وتشارك فيه دول بصفة مراقب.

وقالت بيبروك، في إشارة إلى روسيا وأيضا على خلفية البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران: "يجب ألا نسمح لعدد قليل من الدول بتعريض أمننا للخطر لأنها تقوض القواعد التي تخدمنا جميعا".