دراسة: الصين تسمح ببناء المزيد من محطات الطاقة العاملة بالفحم

سمحت الصين ببناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أكثر من أي وقت مضى، وسط دعوات دولية للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.



وقالت دراسة نشرت اليوم الاثنين بواسطة مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومجموعات أبحاث المرصد العالمي للطاقة إن "تصاريح البناء وعمليات البدء في البناء والإعلانات عن المشروعات الجديدة، تسارعت بشكل كبير في الصين عام 2022، حيث وصلت التصاريح الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015".



وكشف الدراسة أن القدرة الجديدة لهذه المحطات "تعادل ستة أضعاف القدرات الموجودة في بقية دول العالم مجتمعة".



وقال التقرير إنه بشكل إجمالي، تمت الموافقة في العام الماضي على 106 جيجاوات من مشروعات الفحم الجديدة، وهو ما يعادل محطتين كبيرتين لتوليد الطاقة كل أسبوع.



وبعد حدوث نقص حاد في الطاقة عام 2021، حاولت أقاليم الصين التي تعتمد بشكل مكثف على الفحم تبرير المشروعات الجديدة، قائلة إنها تضمن "استقرار الشبكة" و"دمج الطاقة المتجددة".