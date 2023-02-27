قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارًا وإغلاقًا على مدينة أريحا في الضفة الغربية مساء اليوم الإثنين، بعد عملية إطلاق نار أدت إلى إصابة مستوطن بجروح.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية جنوب أريحا، وأغلقت جميع مداخل المدينة وسط عملية تفتيش وتمشيط.

وجاء ذلك بعد إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار جنوب شرق أريحا، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يلاحق منفذي الهجوم.

وجاء في بيان، لجيش الاحتلال، أن "فلسطينيين وصلوا بمركبتهم إلى مفرق (بيت هعربا) وفتحوا النار على مركبة إسرائيلية، ثم نفذوا عملية إطلاق نار أخرى استهدفت مركبة ثانية".

وأوضح أن المنفذين فروا من المكان، وأن قواته "شرعت بعمليات البحث في المنطقة، ونصبت حواجز ونقاطا عسكرية في المكان".

وجاءت هذه الأخبار بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال، أنه سيعزز وجوده العسكري في الضفة الغربية لمنع المزيد من التصعيد في أعمال العنف الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أنه يجري الآن إرسال كتيبة مشاة ثالثة إلى الضفة الغربية بعد نشر كتيبتين في مطلع الأسبوع الحالي، لمنع حدوث المزيد من التصعيد للعنف الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال متحدث عسكري، إنه يجري إرسال كتيبة من لواء جيفاتي.

وتم نشر كتيبتين من وحدة أخرى أمس الأحد، وتتألف الكتيبة عادة من عدة مئات من الجنود.

يذكر أن مستوطنين إسرائيليين أجروا أعمال شغب مساء أمس الأحد، عقب هجوم أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين إثر إطلاق الرصاص على سيارتهما في وقت سابق أمس الأحد.

وقُتل فلسطيني، وأصيب المئات في الاضطرابات.

وتم إضرام النار في عشرات المنازل والمحال والسيارات.

وقال المتحدث العسكري، إن تصرفات المستوطنين يجري اعتبارها بمثابة "أعمال إرهابية" وأنه تم إلقاء القبض على عشرة مشتبه بهم.

وأضاف المتحدث، أن أعمال الشغب عطلت الجنود وأعاقت محاولتهم العثور على الفلسطينيين المشتبه أنهم وراء الهجوم على الشقيقين الإسرائيليين.

ويبدو أنهم لاذوا بالهرب سيرا على الأقٌدام.

وقال المتحدث، إن الجيش يفحص أيضا التقارير التي أفادت عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح النار على صحفيين إسرائيليين اثنين أثناء أعمال الشغب، ولم يصب أحد من هذين الصحفيين.

يذكر أنه منذ بدء العام الحالي لقي 12 إسرائيليا وأوكراني مصرعهم في هجمات للفلسطينيين، وأن 63 فلسطينيا توفوا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو قتلوا أثناء قيامهم بشن هجوم.