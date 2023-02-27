اليابان تعتزم شراء 400 صاروخ توماهوك من أمريكا

تعتزم الحكومة اليابانية شراء ما يصل إلى 400 صاروخ مجنح توماهوك أمريكي الصنع، لتعزيز قدرات الضربات المضادة.



وكشف النقاب عن ذلك أعضاء من الائتلاف الحاكم خلال اجتماع المديرين للجنة الميزانية بمجلس النواب اليوم الاثنين، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".



وقال الأعضاء إن رقم 400 هو الحد الأقصى وإن العدد الفعلي للصواريخ سيتم تحديده في وقت لاحق.



كان الحزب الديمقراطي الدستوري، المعارض الرئيسي، دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن عدد الصواريخ التي تعتزم شراءها.



ورد رئيس الوزراء كيشيدا فوميو بأن الأمر يحظى باهتمام عام كبير، وأن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستصدر إعلانا بذلك.



كما طلب الحزب المعارض من الحكومة تقديم نماذج لحالات يمكن للبلاد فيها استخدام قدرات ضرباتها المضادة.