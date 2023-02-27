نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية مع تزايد الطلب عبر الإنترنت

نما إجمالي مبيعات التجزئة التقليدية والالكترونية في كوريا الجنوبية بنسبة 4% خلال شهر يناير الماضي، على الرغم من تراجع مبيعات تجار التجزئة التقليديين بسبب عطلة رأس السنة الجديدة ووسط التباطؤ الاقتصادي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن المبيعات المجتمعة لـ 25 من تجار التجزئة التقليديين أو عبر الانترنت بلغت 7ر14 تريليون وون (19ر11 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، مقارنة مع 1ر14 تريليون وون في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة في البلاد.

وجاء النمو الإجمالي في المبيعات بقيادة الطلب القوي على المنصات عبر الإنترنت، والتي شهدت زيادة مبيعاتها بنسبة 1ر9 % على أساس سنوي لتصل إلى 2ر7 تريليون وون في يناير.

لكن مبيعات تجار التجزئة التقليديين انخفضت بنسبة 5ر0 % لتصل إلى 51ر7 تريليون وون في يناير بسبب انخفاض عدد أيام عملهم خلال عطلة رأس السنة الجديدة ، وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة أن منصات البيع عبر الإنترنت شكلت 9ر48 % من إجمالي المبيعات في يناير، ارتفاعا من 6ر46 % في العام الماضي.