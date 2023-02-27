مسيرة احتجاجية في المكسيك ضد إصلاحات الرئيس الانتخابية

احتج المكسيكيون اليوم الأحد على إصلاحات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للنظام الانتخابي، مع انتقاد المتظاهرين في أنحاء البلاد الإصلاحات قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس باللونين الوردي والأبيض، وهما لونا اللجنة الانتخابية، في ساحة زوكالو المركزية لمدينة مكسيكو سيتي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تليفزيون ميلينيو الذي ذكر أن المواطنين كانوا يحتجون في أكثر من 100 مدينة.

كما تظاهر المكسيكيون في الخارج بما في ذلك في مدريد. ورفع المحتجون لافتات تحمل رسالة "لا تلمسوا صوتي".

ويسعى إصلاح لوبيز أوبرادور إلى خفض التمويل بالنسبة للجنة الانتخابية "آي إن إي"، وتقليص قوتها العاملة. وقال الرئيس المكسيكي إن الجهة المنظمة والمحكمة الانتخابية غير موثوق فيهما.

كان مجلس الشيوخ المكسيكي قد مرر مشروع قانون بشأن الانتخابات الأربعاء الماضي بعدما عجزت الحكومة عن تمرير إصلاح أوسع يتطلب تغييرا للدستور.

واشتمل الاقتراح الأصلي على إحداث تغييرات في كيفية اختيار الهيئات الانتخابية.