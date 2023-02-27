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أجرى الإعلامي عمرو أديب، تجربة طبخ دجاجة برازيلية مُجمَّدة، وذلك ردا على المُشكِّكين في هذه الدواجن منذ طرح كميات كبيرة منها في الأسواق مؤخرا.

واستضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أحد الطهاة الذي تولى طهي هذه الدجاجة.



وقال - ساخرا: «جه اليوم اللي أثبت فيه إن الفرخة فرخة.. فرخة برازيلية عادية زي أي فرخة .. وبتطلع شوربة».

وتناول أديب، هذه شوربة الدجاجة، وقال: «شوربة زي أي شوربة.. مش بقول إنها الأحسن في التاريخ لكنها زي أي شوربة».



وخاطب المشككين في هذه الدواجن قائلا: «مالها يا ناس.. مالها يا عالم.. مالها يا اللي عاوزين تكرهوا الناس في أكلها».

وأشار أديب، إلى أنه لم يقصد بالتجربة التأثير على الخيار الاستهلاكي للمواطن، متابعا: «أنا معملتش كده غير لما إنتو جننتوني».



