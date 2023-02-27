مستوطنون إسرائيليون يدعون للانتقام من الفلسطينيين بعد هجوم في أريحا

علّق مُستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الإثنين، لافتة على إحدى اللوحات، عند مفترق "عين الحلوة"، بالأغوار الشمالية، تدعو "للانتقام" من الفلسطينيين، وذلك بعد تقارير عن إطلاق نار أسفر عن إصابة مستوطنين إسرائيليين في مُحافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان في محافظة "طوباس" معتز بشارات، بأن المستوطنين علقوا لافتة كتب عليها كلمة "انتقام" باللغة العربية.

وهناك مخاوف من أن تشهد منطقة (أريحا) والأغوار الشمالية مزيدًا من العنف الليلة، تكرارًا لما حدث الليلة الماضية في مُحافظة "نابلس"، عندما شن مُستوطنون إسرائيليون هجمات انتقامية أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 100 آخرين ودمار عشرات المنازل والمتاجر والسيارات، ردًا على مقتل مستوطنين اثنين في هجوم إطلاق نار في بلدة "حوارة" جنوب "نابلس" عصر أمس.