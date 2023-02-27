«ناسا» تحذر من عواصف مغناطيسية تعطل الاتصالات اللاسلكية على الأرض غدا

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من العواصف المغناطيسية الأرضية، التي قد تعطل الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، والعواصف الجيومغناطيسية، غدا الثلاثاء.

وذكرت صحيفة اندبندنت الفرنسية، أن سلسلة من الانفجارات على سطح الشمس، قد تتسبب في حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية على الأرض، تؤدي إلى انقطاع الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية بحلول يوم الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن سلسلة من الانفجارات على سطح الشمس تؤدي إلى ظهور الشفق القطبي الشمالي "وربما الشفق القطبي أيضًا" بحلول يوم الثلاثاء، مع تعطيل خدمات الراديو والأقمار الصناعية.

من جانبه، أوضح عالم الفلك الأمريكي توني فيليبس لموقع سبيس ويزر: "اندلع خيط مغناطيسي متصل بالبقع الشمسية في 24 فبراير، ما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل التي قد تؤدي إلى عاصفة مغنطيسية أرضية على الأرض".

وأضاف: "أدى انفجار البقع الشمسية إلى إطلاق وهج شمسي طويل الأمد من الفئة (إم متوسط ​​الكثافة)، وأدى الإشعاع الناتج عن هذا الانفجار بسرعة الضوء ليصل إلى الأرض في أقل من 10 دقائق ويعطل الاتصالات في البحر لمدة ساعة تقريبًا".

ووفقاً للتحذيرات، فإن هذه العواصف يمكن أن تعطل بشكل كبير الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، في الحالات القصوى، يمكن أن تلحق الضرر بالبنية التحتية الكهربائية على الأرض.

ويتنبأ مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لوكالة "ناوا" "الوكالة الأمريكية لرصد المحيطات والغلاف الجوي" بنسبة 45٪ لحدوث عاصفة معتدلة، اليوم الاثنين، مع وجود خطر بنسبة 15٪ من أن تكون شديدة أو شديدة.