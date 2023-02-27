الشرطة الأسترالية تطلق حملة جديدة تستهدف التدخل الأجنبي

قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية ، اليوم الإثنين، إنها ستكثف جهودها لمكافحة التدخل الأجنبي، مطلقة حملة جديدة لتثقيف المجتمعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كل من الشرطة الاتحادية الأسترالية ووكالة المخابرات العامة الأسترالية إن البلاد تشهد مستوى "غير مسبوق" من التجسس والتدخل الأجنبي.

وقال قائد التحقيقات الخاصة في الشرطة الاتحادية الأسترالية ستيفن نوت إن التدخل الأجنبي يمثل "تهديدا خطيرا" للمجتمعات الأسترالية وسيادتها وأمنها.

وتابع نوت: "إن تهديدات التدخل الأجنبي لا تقتصر على قطاع واحد في المجتمع الأسترالي ولا ترتكبها دولة واحدة".

وأضاف أن "الجهات الفاعلة الحكومية الأجنبية التي تقوم بنشاط عدائي ضد دول أخرى تخلق وتتابع فرصا للتأثير على الأستراليين- من صانعي القرار على جميع مستويات الحكومة، عبر نطاق من القطاعات، ومجتمعاتنا".

وستلتقي الشرطة الاتحادية الأسترالية مع مختلف المجتمعات والمجموعات والقادة الدينيين للمساعدة في تثقيف الأستراليين حول ماهية التدخل الأجنبي، وكيف يظهر، ومن أين يمكن للضحايا أن يطلبوا المساعدة.

وتأتي هذه الحملة بعد أن حذر المدير العام لوكالة المخابرات العامة الأسترالية، مايك بورجيس، من أن "عدة دول" تستخدم التجسس لتعزيز مصالحها في أستراليا.

وقال في تقييمه السنوي للتهديدات في وقت سابق من شهر شباط/فبراير: "بعض الحكومات التي تقوم بهذه الأشياء تعتبر من الأصدقاء. والبعض الآخر أنظمة استبدادية ذات قيم مختلفة تماما عن قيمنا".