بوتين يمنح الممثل الأمريكي ستيفن سيجال وسام الصداقة الروسي

منح زعيم الكرملين فلاديمير بوتين الممثل الأمريكي ستيفن سيجال ، الذي اشتهر بفيلم الإثارة الأمريكي "هارد تو كيل" (أي صعب القتل) عام 1990، وسام الصداقة الروسي.



وجاء في مرسوم لبوتين نشر اليوم الاثنين، أن سيجال الذي يحمل الجنسية الروسية، من بين جنسيات أخرى، يتلقى الوسام مقابل "الإسهام العظيم في تنمية التعاون الثقافي والإنساني الدولي".



يذكر أن النجم البالغ من العمر 70 عاما، والذي شارك في العديد من أفلام الإثارة، هو الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الانسانية مع الولايات المتحدة واليابان.



ويعد سيجال من مؤيدي الحرب الروسية على أوكرانيا وصديقا لبوتين.



كما أنه عضو بحزب روسيا العادلة الموالي للكرملين، واتبع مرارا نهج الدعاية الحكومية لموسكو.



وزار سيجال الجانب الروسي من منطقة الحرب العام الماضي، وهو أمر تعاملت معه وسائل الإعلام الرسمية في موسكو على أنه حدث عالمي.



ويعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو نفسه ممثل سابق، العديد من نجوم الفن الأمريكيين من بين أصدقائه.