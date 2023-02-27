موسكو بشأن الخطة الصينية: كل محاولات السلام تستحق الاهتمام

رحب الكرملين بخطة الصين لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا والعودة إلى المفاوضات

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف اليوم الاثنين، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن "كل المحاولات التي تستهدف تطوير خطط للمساعدة في وضع الصراع على مسار سلمي تستحق الاهتمام".

وفي الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا يوم الجمعة، قدمت الصين ورقة تطالب بوقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.

ورد دبلوماسيون وخبراء غربيون بتشكك وخيبة أمل، وقالوا إن الوثيقة التي تتألف من 12 نقطة لم تقدم أي مبادرات جديدة.

وقال بيسكوف اليوم الاثنين إنه على أي حال "في الوقت الحالي، لا نرى أي ظروف لوضع هذه القصة بأكملها في مسار سلمي".

وأضاف أنه في الوقت الراهن، سوف تستمر الحرب، "ونحن نتحرك في اتجاه تحقيق كل الأهداف التي تم وضعها".

وفيما يتعلق بالورقة الصينية، قال إنه يجب تحليل النقاط الفردية بالتفصيل. وفي النهاية، يجب الأخذ في الاعتبار مصالح العديد من الأطراف من أجل المفاوضات المحتملة، مضيفا: "هذه عملية طويلة للغاية ومتوترة".