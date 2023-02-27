عودة سهم «كوميرتس بنك» إلى مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية

عاد سهم مجموعة "كوميرتس بنك" المصرفية الألمانية، إلى مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية الذي يضم أكبر 40 شركة ألمانية من حيث القيمة السوقية.



وقالت "كوميرتس بنك" في وقت سابق من الشهر الحالي "لقد عدنا" في أعقاب قرار شركة دويتشه بورصه التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية إعادة إدراج "كوميرتس بنك" على مؤشر داكس.



ومن المقرر حضور مانفريد نوف الرئيس التنفيذي لـ"كوميرتس بنك" وبيتنا أورلوب المدير المالي جلسة تداول اليوم الاثنين بمناسبة إعادة إدراج سهم المجموعة على مؤشر داكس.



تولى نوف منصب الرئيس التنفيذي في بداية 2021، ونفذ خطة كبيرة لتقليص عدد فروع المجموعة المصرفية وشطب آلاف الوظائف. وفي العام الماضي حققت "كوميرتس بنك" أرباحا بأكثر من 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) وهي أكبر أرباح منذ 2007، بفضل ارتفاع أسعار الفائدة.



وفقدت "كوميرتس بنك" مكانها على مؤشر داكس في خريف 2018، لصالح سهم شركة تكنولوجيا الخدمات المالية "وايركارد" التي تعرضت فيما بعد لفضيحة كبيرة أدت إلى انهيارها فيما بعد.



ونتيجة فضيحة "وايركارد" تم تطبيق قواعد أشد صرامة على أسهم مؤشر داكس.