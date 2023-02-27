أمستردام تحظر تدخين الحشيش والماريجوانا بالأماكن العامة في إطار سعيها للحد من السائحين

بعد اتخاذ إجراءات صارمة في وسط المدينة بشأن تأجير العقارات عبر منصة "إير بي إن بي"، وعلى دخول الحافلات السياحية، وعلى الجولات الإرشادية في حي البغاء، ترغب أمستردام حاليا في تقليل فرص تدخين مخدر الحشيش (القنب) أو الماريجوانا في الأماكن العامة، في محاولة منها لتحسين نوعية الحياة بالنسبة للسكان المحليين.



ولن يُسمح بعد للسائحين وللسكان المحليين بتدخين الماريجوانا في الأماكن العامة بالمناطق التاريخية في أمستردام اعتبارا من منتصف مايو، حيث يسعى المسؤولون الهولنديون إلى الحد من الآثار السلبية لتدفق السياح.



وفي إطار إضفاء المزيد من التغييرات، يجب أن تُغلق المطاعم في وقت مبكر، وأن تتوقف بائعات الهوى عن عملهن في وقت مبكر بمنطقة البغاء في فالين، بحسب ما ورد في إعلان صدر عن المدينة.



ويعد الإجراء مجرد واحد من بين العديد من الإجراءات الصادرة عن مسؤولي البلدية الذين يهدفون إلى جعل أمستردام مدينة أكثر ملاءمة للعيش على الرغم من الإقبال السياحي الضخم على المعارض الشهيرة، وممرات القناة، والماريجوانا المشروعة.



وجاء في الإعلان أن التحركات الأخيرة تهدف إلى جعل الحي أكثر أمانا وراحة للسكان، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون الاجواء خلال فترة الليل، "قاتمة جدا" في بعض الأحيان.



وتحاول أمستردام كبح السياحة الحاشدة منذ سنوات وأعلنت إجراءات إضافية في نهاية 2022. وقضى نحو 18 مليون زائر العام الماضي ليلة واحدة على الأقل في المدينة. وبالإضافة لذلك، هناك ملايين من الزوار النهاريين.