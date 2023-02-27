أمريكا: مندهشون من سرعة استعادة شبكات الكهرباء التي دمرتها الهجمات الروسية في أوكرانيا

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، إن واشنطن مندهشة من السرعة التي يستعيد بها الخبراء الأوكرانيون شبكات الكهرباء التي دمرت جراء ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقالت "جرانهولم"، في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا: "أعلم أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعرب حقا عن رغبته في الحصول على شبكة مختلفة تحتوي على طاقة نظيفة، وألا تكون شبكة مركزية بشكل كبير يمكن استهدافها"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكدت أن ما يتعين علينا القيام به، في نهاية المطاف على المدى الطويل، هو تحقيق أهداف الرئيس في الحصول على شبكة كهربائية موزعة بحيث إذا تضرر جزء منها، فلن يؤدي ذلك إلى انهيار منطقة بأكملها.

ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة الدفعة الثالثة من المساعدات في مطلع مارس المقبل لاستعادة شبكات الكهرباء التي تواصل روسيا استهدافها.

وأضافت جرانهولم: "ما أدهشنا هو سرعة قدرة الأوكرانيين على دمج ما نرسله حتى يتمكنوا من إعادة تشغيل الشبكات."

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية، إنه أمر مذهل حقا، نوع المرونة والتحول السريع الذي حدث مع أولئك الذين يعملون على الشبكة، وسنواصل تقديم المساعدات بشتى السبل الممكنة.

وأكدت أنها على اتصال شخصي بوزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، وأنها تشعر باستعداد أوكرانيا للتعاون المستمر وتنفيذ الخطط ذات الصلة.

وقالت إن المختبر الوطني للطاقة المتجددة الأمريكي يضع خرائط طريق للبلدان التي تعرب عن اهتمامها بالانتقال إلى طاقة متجددة بنسبة 100%، ونظيفة بنسبة 100% وخالية من الكربون.

وأضافت أن الولايات المتحدة تريد العمل مع أوكرانيا، التي أعربت عن استعدادها لتحقيق تلك الغاية.