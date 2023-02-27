تقرير: صادرات المنسوجات المستعملة من الاتحاد الأوروبي تضاعفت ثلاث مرات خلال 20 عاما

أظهر تقرير صادر عن وكالة البيئة الأوروبية، نشر اليوم الاثنين، أن صادرات المنسوجات المستعملة من الاتحاد الأوروبي تضاعفت ثلاث مرات خلال عقدين، ما تسبب في زيادة مشكلة النفايات.

وقال التقرير إن أوروبا لديها قدرة محدودة على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وأن الكثير من الملابس المهملة والمتبرع بها يجري تصديرها إلى إفريقيا وآسيا.

وكتب الخبراء البيئيون في التقرير: "التصورات العامة الشائعة بشأن استخدام الملابس المستعملة التي يجري التبرع بها دائما لا يعكس الواقع ، فإنه بمجرد تصديرها، غالبا ما يكون مصير المنسوجات المستعملة غير مؤكد".

ففي عام 2000، تم تصدير حوالي 550 ألف طن من المنسوجات.

وفي عام 2019، كانت تقترب الكمية المصدرة من 7ر1 مليون طن وهذا يمثل ما يعادل 8ر3 كيلوجرام للشخص الواحد.

وذكرت وكالة البيئة أن "المنسوجات تذهب في المقام الأول إلى إعادة الاستعمال المحلي حيث يوجد طلب على الملابس الرخيصة المستعملة من داخل أوروبا.

والذي لا يكون مناسبا لإعادة الاستعمال ينتهي في الغالب في مقالب النفايات المفتوحة ومجاري النفايات غير الرسمية".

وفي عام 2019، انتهى الأمر بـ46% من المنسوجات المستعملة إلى الدول الأفريقية.

في نفس العام، تم الإبلاغ أن 41% من المنسوجات المستعملة قد وصلت لأول مرة إلى آسيا، حيث تم فرزها ومعالجتها في نقاط مركزية.