روسيا توقف تدفق النفط إلى بولندا لعدم تقديم مستندات الشحن اللازمة

أوقفت روسيا تدفق شحنات النفط إلى بولندا، بعد عدم تلقي شركة "ترانسنيفت" الروسية لتشغيل خطوط الأنابيب المستندات اللازمة ليتم السماح للخام بمغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم شركة "ترانسنيفت" إيجور ديومين، اليوم الاثنين، إن منتج النفط، الذي كان من المقرر أن يتم تسليمه إلى بولندا في الأيام الأخيرة من شهر فبراير الجاري، لم يرسل أوامر الشحن أو رسوم العبور "الترانزيت"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ديومين أنه تم تغيير جدول التحميل الخاص بالشركة لاستبعاد التدفقات إلى المصافي البولندية.

ومن أجل توصيل الخام إلى الأسواق الأجنبية، تشترط شركة ترانسنيفت تقديم خطة تصدير معتمدة من وزارة الطاقة الروسية وتقديم أوامر الشحن من قبل منتجي النفط.