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تحدث النجم البرازيلي رونالدو دي ليما الشهير بـ «الظاهرة»، عن الأسطورة بيليه خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الأفضل لـ عام 2022، والمقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس حفل توزيع جوائز الأفضل «ذا بيست» لـ عام 2022، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سنويًا.

وقال رونالدو في كلمته خلال حفل «ذا بيست» مساء اليوم: «بيليه كان ملهماً لنا جميعاً وهذا الإرث سيبقى خالداً».

كما عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال حفل جوائز الأفضل، فيلما وثائقيا قصيرًا عن مسيرة النجم البرازيلي بيليه، والذي يُعد أحد أساطير لعبة كرة القدم.