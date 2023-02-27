إصابة مستوطنين إسرائيليين جراء إطلاق نار في «أريحا» وانسحاب المنفذ

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم إن إطلاق نار استهدف سيارتين لمستوطنين إسرائيليين في مُحافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مُنفذ عملية "أريحا" ترك سيارته وأشعل النار فيها، قبل أن ينسحب من المكان ويطلق النار على عدد من السيارات التي تحمل اللوحات الصفراء (الإسرائيلية).

وأوضحت المصادر أن منفذ الهجوم أطلق النار على السيارة الأولى فأصاب مُستوطنًا ، ولدى انسحابه من المكان، صادف سيارات أخرى فأطلق الرصاص عليها وأصاب مستوطنا آخر.

وأفادت منظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية بأن أحد المستوطنين إصابته حرجة جدا.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن 6 مستوطنين أصيبوا في الهجوم.