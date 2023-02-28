وزير التموين: إنتاجنا من الأرز يكفي كل متطلبات الاستهلاك

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الإنتاج المصري من الأرز يكفي كل متطلبات الاستهلاك، مشيرًا إلى وجود زيادة في الإنتاج.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الحكومة أصدرت في الماضي قرارًا بتسعير الأرز، لضمان حصولها على كمية مناسبة لبطاقات التموين بأسعار مقبولة.



وذكر أن الحكومة قررت تحرير سعر الأرز بعد ضمان الاحتياجات التموينية، مع استمرار الضبط والمراجعة للتكلفة في كل المضارب العاملة في الإنتاج؛ لضمان عدم وجود أسعار أو تقديرات عشوائية.



وأشار وزير التموين، إلى عدم وجود منطقة في مصر إلا وبها إتاحة جيدة من الأرز»، موضحًا أن سعر كيلو السائب يتراوح ما بين 17 و18 جنيهًا، فيما يصل سعر المعبأ إلى 24 و27 جنيهًا.



ولفت إلى أن الدولة المصرية تضع أهدافًا استراتيجية، أهمها زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لكل السلع وخاصة القمح، قائلًا إن مصر تستورد 54% من احتياجات الشعب المصري من القمح.



ووصف القمح بأنه «سلعة أساسية وحرجة»، قائلًا إن الدولة وضعت خطة لاستعاضة الفجوة الخاصة بالاستهلاك والإنتاج، خاصة مع تأزم الظروف العالمية.



وأوضح أن الخطة تشمل تنوع مصادر الشراء لتشمل دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا ورومانيا وبولندا وصربيا، إضافة إلى الهند وأوزباكستان، لافتًا إلى أنها تشمل التعامل بطريقة الاتفاق المباشر مع الشركات الممثلة.



وأكمل أنها تتضمن دعم الشركاء من البنك الدولي أو الاتحاد الاوروبي والمؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة، لتوفير العملات اللازمة، مؤكدًا امتلاك 4.6 شهر اكتفاء ذاتي من القمح، و5.1 شهر من الزيت.





