وزيرة الثقافة تبحث تكثيف التعاون الثقافي مع رئيس معهد جوته بميونخ

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، رئيس الإدارة المركزية لمعهد «جوته» بميونخ، الدكتورة كارولا لينتز، والوفد المرافق لها، لبحث تكثيف التعاون بين الوزارة والمعهد خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب مناقشة إعداد برنامج للأنشطة الثقافية والفنية بصعيد مصر.

وأشادت الوزيرة، خلال اللقاء، بالتعاون مع معهد «جوته»، الذي يًعد واحدًا من أعرق المؤسسات العاملة بالمجال الثقافي، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون في المجالات الثقافية والفنية.

ودعت الوزيرة، القائمين على المعهد، إلى أهمية وضع خطة عمل مشتركة لإقامة المزيد من الأنشطة في الأقاليم، وبوجه خاص في صعيد مصر، وذلك للاهتمام بشكل خاص بتدريب الكوادر الشبابية على الفنون الحديثة، وإعطاء الفرصة لشباب الفنانين للتعرف على الثقافات المختلفة من خلال التبادل الثقافي.

من جانبها، أكدت مدير معهد «جوته»، عمق العلاقات الثقافية التي تجمع الجانبين المصري والألماني، مشيرةً إلى أن مصر بلد كبير غني بالتراث الثقافي المتنوع على مستوى جميع المحافظات، والمعهد كمؤسسة يسعى دائمًا إلى إضافة المزيد من الأنشطة والفعاليات في برنامجه الحافل بمصر.

وحضر اللقاء، مدير عام معهد جوته بالقاهرة والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، سوزان هوهان، ومسؤول مكتب رئيس الإدارة المركزية للمعهد بميونخ، هناه كوفالو، ومدير قسم البرامج الثقافية بالمعهد في القاهرة، المشرف على إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريدريك بيرجي، إلى جانب غادة الشربيني، مسؤول البرامج الثقافية بقسم البرامج الثقافية بالمعهد.