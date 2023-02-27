المدعي العام بالاتحاد الأوروبي يصادر 170 ألف يورو من مشرع أوروبي

صادر مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي 170 ألف يورو (179.419 دولار) من مشرع إيطالي بالبرلمان الأوروبي وأربعة مساعدين في تحقيق بشأن جريمة احتيال.

ووفقا لبيان صحفي من المدعي العام للاتحاد الأوروبي، يشتبه أن المساعدين الأربعة لم ينفذوا الأنشطة التي تم التعاقد معهم للقيام بها، أو قاموا بها بشكل جزئي فقط.

وأوضح البيان، أنهم أيضا متهمون بالكذب على البرلمان الأوروبي في وثائق بشأن مؤهلاتهم للقيام بوظيفتهم.

وقال مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي: "لقد كذبوا بشأن مؤهلاتهم وأعلنوا عن مهارات تعليمية ومهنية لا يمتلكونها، وفقا للتحقيق".

كما ذكر مكتب المدعي العام، أن عضو البرلمان الأوروبي استفاد من المخصصات المالية التي قدمها البرلمان، مضيفا أن النائب البرلماني "مرتبط بشكل وثيق بشخص واحد على الأقل من الأشخاص الذين تم التعاقد معهم".