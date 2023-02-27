جوتيريش: حقوق الإنسان في العالم تتعرض لاعتداء من كل الأطراف

رسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش صورة قاتمة للعالم أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.



وقال جوتيريش اليوم الاثنين في افتتاح الجلسة إنه في الوقت الذي يحيي فيه المجتمع الدولي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه "يتعرض للهجوم من قبل جميع الأطراف".



وأضاف جوتيريش أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يتم إساءة استخدامه وانتهاكه، كما يتم استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية، وكذلك يتم تجاهله - غالبا من قبل نفس الأشخاص".



وقال جوتيريش "بعض الحكومات تنتقص منه. وتجاهل حقوق الإنسان في العلن الآن وازدراؤها في السر يشكلان نداءً للتيقظ".



ودعا جوتيريش العالم إلى مواجهة ذلك الأمر ودعا الحكومات والمواطنين على السواء إلى "إحياء" الإعلان وتنفيذه.



وقال جوتيريش "بدلا من الاستمرار في هذا التقدم، ذهبنا إلى الاتجاه المعاكس ".

وقال جوتيريش إن الفقر والجوع يتزايدان، والتماسك الاجتماعي والثقة يضعفان مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.



وأشار جوتيريش إلى تغير المناخ وقال إن الطعون القضائية ضد "الشركات التي تدمر المناخ هي خطوة مهمة"، كما أدان منتجي الوقود الأحفوري وداعميهم الماليين.



وقال جوتيريش "إن السعي وراء تحقيق الأرباح الضخمة في الوقت الذي يفقد فيه الكثير من الأشخاص حياتهم وحقوقهم، الآن ومستقبلا، أمر غير مقبول تماما".



وكانت الحرب الروسية ضد أوكرانيا محور النقاش خلال الجلسة الأولى للمجلس.



وقال جوتيريش إن غزو روسيا "عديم المعنى" لجارتها "تسبب في أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان".



وتناولت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التقارير التي تحدثت عن الترحيل المنهجي للأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، والتي تنفيها موسكو.



وقالت الوزيرة الألمانية "لا يوجد ما هو أبغض من اخراج أطفال من بيوتهم، بعيدا عن أصدقائهم وأحبائهم، الأطفاء الذين يحتاجون إلى أن يقوم البالغون برعايتهم، وألا يدمرون حياتهم".



وأضافت "لن نهدأ حتى يعود كل طفل إلى بيته، لأن حقوق الأطفال من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان عالمية".



وتنتخب الجمعية العالمة للأمم المتحدة الـدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لولاية لمدة ثلاثة أعوام. وألمانيا حاليا عضو في المجلس.



كما انتقدت بيربوك "القمع العنيف للاحتجاجات السلمية" في إيران ووصفت سيطرة طالبان على أفغانستان بأنها "أكثر انتهاكات حقوق الإنسان وحشية ومنهجية التي يمكن تصورها". ودعت إلى عقوبات أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي ضد نظام طالبان.



يذكر أنه تم الإعلان عن إعلان حقوق الإنسان في عام 1948.



ويتناول الإعلان بالتفصيل، في 30 مادة، الحقوق التي يحق لكل إنسان التمتع بها، بغض النظر عن "العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.



ويبدأ الإعلان بالكلمات "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق".



ويجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة لتقييم حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.



ويمكن أن يشكل المجلس لجان تحقيق كما فعل قبل عام بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.