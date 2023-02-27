أمين مجلس الأمن الروسي يجري مباحثات عسكرية في الجزائر

استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام.

ووفقا لوزارة الدفاع الجزائرية، "تناولت المحادثات حالة التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر، كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة، إن الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة للبلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

وأكد أمين مجلس الأمن الروسي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، كما أشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.