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عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد توثيق لكاميرات للحظة وقوع الكارثة الجديدة في مدينة ملطية، بعدما ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 درجة شرق تركيا، حيث انهارت المباني كلياً بشكل مروّع وتهشمت السيارات.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لمبانٍ باتت ركاماً على الأرض في ثوانٍ، وسط ذهول وصدمة الحاضرين.

https://www.youtube.com/watch?v=W2nLSDmIdY4

ووثق أحد السكان من شرفته صوراً لانهيار مبانٍ في المدينة والدخان الأبيض يغطي المنطقة.

فيما بيَّن فيديو لكاميرا مراقبة داخلية منزلاً يهتز بقوة وتنهار قطع من الأثاث، فيما بدا خالياً من سكانه.

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب شرق تركيا اليوم.

بدورها، قالت إدارة الكوارث التركية في بيان، الاثنين، إن الزلزال كان مركزه مقاطعة ملطية وعلى عمق سبعة كيلومترات.

كما أكدت انهيار مبانٍ في ملطيا جراء الزلزال الجديد مع بدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضحت أن الزلزال الجديد تسبب اليوم في انهيار 22 مبنى ودخول 70 شخصا إلى المستشفيات، مؤكدة مقتل اثنين.