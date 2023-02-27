دعا نشطاء في مجال البيئة، الحكومة الفرنسية إلى حظر الصيد في المناطق التي تتعرض فيها الحيوانات البحرية للخطر؛ بعد نفوق عشرات الدلافين قبالة الساحل الغربي للبلاد.



وظهر عدد قياسي من الدلافين النافقة على شواطئ المحيط الأطلسي في فرنسا، الشهر الماضي، لكن النشطاء يعتقدون أن هذا جزء بسيط من الأعداد المصابة والمقتولة على يد الصيادين، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وسجل مرصد "بيلاجيس" للثدييات والطيور البحرية، الملحق بجامعة لاروشيل الفرنسية، نفوق نحو 370 دولفين على طول خليج جاسكوني جنوب غرب فرنسا خلال الفترة ما بين 1 ديسمبر و 25 يناير الماضيين.



وقال المرصد إن معدات الصيد لا تزال سببا رئيسيا لنفوق الدلافين، مضيفا أن "هذا الوضع مقلق ليس فقط لفرنسا لأنه يؤثر على الدول المجاورة".



وفي سياق متصل، نشرت مجموعة الحفاظ على البيئة البحرية الفرنسية "سي شيبرد" صورا تظهر جثة دولفين مشوه جرفته المياه إلى شاطئ مدينة سابل دولون الفرنسية.



وقالت المجموعة إن "هذا هو أسوأ وجه للصيد حيث لا احترام للأحياء البحرية، ولا حب للبحر الذي يآويهم" مشددة على أن "أولئك الذين شوهوا هذا الدولفين بشكل فظيع لا ينبغي السماح لهم بالصيد مرة أخرى".



ورجحت لاميا إسملالي، رئيسة مجموعة "سي شيبرد" أن يكون عدد الدلافين النافقة أعلى عدة مرات من الرقم المسجل، داعية لضرورة إغلاق مناطق معينة أمام قوارب الصيد خلال فترات محددة.



وتابعت: "ما زلنا نطلب ذلك، لكن مجتمع الصيد قوي في فرنسا والحكومة رفضت ذلك، إنه أمر محبط للغاية".



وشددت إسملالي على أن "هدف المجموعة الفرنسية ليس وقف كل عمليات الصيد، بل وقفها في مناطق معينة ولفترة محددة، وأن يحصل الصيادون على تعويضات مالية، باعتبار هذا حل عاجل".



و تابعت: "على المدى المتوسط، نحتاج إلى مراجعة كاملة لأساليب الصيد للتأكد من أنها انتقائية قدر الإمكان"، محملة الحكومة مسؤولية حماية الأنواع المهددة بالانقراض".



وأطلقت "سي شيبرد"، التي تقدر معدل الوفيات الحقيقي للدلافين قبالة الساحل الغربي لفرنسا بنحو 11 ألف دولفين عملية لتتبع ومراقبة قوارب الصيد في المنطقة، حيث يقوم فريق المجموعة بتصوير الدلافين المحاصرة في الشباك لزيادة الوعي العام بعمليات صيد وقتل الدلافين



وحث المجلس الدولي لاستكشاف البحار، الذي ينسق أبحاث البيئة البحرية في شمال شرق المحيط الأطلسي، الحكومة الفرنسية على تعليق بعض ممارسات الصيد غير الانتقائية، وهو إجراء يعارضه الصيادون بشدة.



وفي العام الماضي، عثرت السلطات الفرنسية على نحو 669 دولفين على الشواطئ الفرنسية، معظمها من منتصف ديسمبر إلى أوائل أبريل، خلال موسم صيد سمك النازلي.