وزير القوى العاملة يوجه بتدريب جمعية الأقزام وتأهيلهم لسوق العمل

عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، لقاءً مع وفد من جمعية الأقزام المصرية برئاسة عصام شحاتة، لسماع مطالبهم، وتضم الجمعية في عضويتها ما يقرب من 40 ألف قزم، وتُدافع عن حقوق ما يقرب من 170 ألف من الأقزام على مستوى الجمهورية، بحسب تقديرات الجمعية.

ووجه الوزير، الإدارات المركزية المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجمعية لدمج هذه الفئة من ذوي الهمم في سوق العمل، فضلاً عن تدريبهم بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بجميع المحافظات.

وطلب الوزير من جمعية الأقزام، إرسال كشوف ببيانات راغبي العمل إلى الوزارة؛ تمهيداً لإدراجهم في قاعدة البيانات الخاصة بذوي الهمم، موضحاً أن الوزارة تقوم خلال هذه الأيام بتنفيذ خطتها نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال 3 مراحل، وهي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض رئيس الجمعية أمام الوزير، التحديات التي تواجه هذه الفئة، موضحاً أن الجمعية تضم في عضويتها 40 ألف قزم، وأنها مُشهرة برقم 3183 عام 2012 بوزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى رعاية مصالح تلك الفئة من المجتمع والعمل على توفير فرص العمل المناسبة لهم، فضلا عن السعي لمد مظلة التأمين الصحي لقصار القامة وذويهم، واستخراج كارنيه التأهيل المهني للمعاقين، واستخراج أي أوراق خاصة بهم، وتبني المواهب الخاصة بالأقزام في جميع الأنشطة.

حضر اللقاء من جانب الجمعية كل من فؤاد مصطفى إسماعيل عضو مجلس ادارة، وياسر محمد النجار عضو مجلس إدارة، ومحمد السيد سعد الدين عضو مجلس الإدارة، ومن الوزارة كل من أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.