أحمد موسى عن وصول مساعدات أوروبية لسوريا بعد الزلزال المدمر: والله هعيط

سخر الإعلامي أحمد موسى، من إعلان المفوضية الأوروبية تسيير جسر جوي إلى سوريا لإغاثة منكوبي الزلزال والمتضررين من تلك الكارثة التي ضربت البلاد في 6 فبراير الجاري.

وقال خلال برنامجه «على مسؤوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد: «يا نهار أبيض.. معقولة.. أوروبا افتكرت.. هو الاتحاد الأوروبي ده كان نايم من يوم 6 فبراير».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يرسل طائرات إغاثة إلى سوريا إلا في 26 فبراير، أي بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على الزلزال المدمر.

وتابع: «الاتحاد الأوروبي افتكر إن فيه شعب سوري يعاني منذ 6 فبراير.. إيه الإنسانية دي.. والله ناقص أعيط.. الخبر ده يخليني أعيط بسبب إنسانيات الاتحاد الأوروبي».

واستكمل: «لسه صاحي الاتحاد الأوروبي دلوقتي.. المسألة الإنسانية ضربت عندهم النهاردة واستيقظوا أخيرا.. إيه الإنسانية العظيمة دي».

وأشار إلى أن سوريا كانت تستحق المساعدة منذ اللحظة الأولى، بفعل احتياجات مواطنيها من جراء نقص كل شيء أمامهم.

وأمس الأحد، أعلنت المفوضية الأوروبية، وصول أول طائرتين تنقلان مواد إغاثة للعاصمة السورية دمشق كجزء من الجسر الجوي لنقل مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة من الزلزال هناك.

وذكرت المفوضية، أنها نقلت خياما شتوية ومعدات للإقامة وأجهزة تدفئة.

وأوضحت أن هذه أولى الرحلات الجوية من نوعها التي تهبط في دمشق، وأنه من المقرر أن يعقبها رحلات أخرى، ستنقل مساعدات من مخيمات الاتحاد الأوروبي في دبي وفي مدينة برينديزي في إيطاليا للسكان في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.