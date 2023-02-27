«أبل» تدفع غرامة 12 مليون دولار للحكومة الروسية بعد دعوى الاحتكار

أعلنت الهيئة الروسية لمكافحة الاحتكار، اليوم الاثنين، أن شركة "أبل" الأمريكية للتكنولوجيا دفعت غرامة للحكومة الروسية قدرها 906 مليون روبل (12.2 مليون دولار أمريكي) بعد الدعوى التي رفعتها شركة "كاسبر سكاي" الروسية لخدمات الأمن الإلكتروني، ضد "أبل" بسبب إساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات عبر هواتفها المحمولة.

وأشارت الهيئة في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "أبل دفعت غرامة ضد الاحتكار قدرها 906 ملايين روبل"، لافتة إلى أن الأموال تم إضافتها إلى الميزانية الروسية.

ولفتت وكالة "تاس"، نقلا عن مصدر مطلع على القضية دون الكشف عن هويته، أن الشركة دفعت الغرامة في موعدها المحدد من قبل القضاء الروسي، لأن كان من الممكن أن تواجه مضاعفة الغرامة إذا لم يتم دفعها في الوقت المحدد.

يذكر أن الهيئة الروسية لمكافحة الاحتكار قد فرضت على شركة "أبل" يوم 26 أبريل عام 2021، غرامة مالية قدرها 906 مليون روبل لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد، حيث أساءت الشركة الأمريكية استغلال هيمنتها على سوق تطبيقات هواتف "أبل" المحمولة للتأثير على مطوري التطبيقات الإلكترونية الآخرين باستخدام آليات أدت إلى تقديم مزايا تنافسية لمنتجاتها.

وتقدمت شركة أبل بدعوى استئناف ضد قرار هيئة مكافحة الاحتكار، لكن محكمة التحكيم الروسية في موسكو رفضت دعوى الاستئناف في يونيو 2022، ثم في 20 يناير الماضي تقدمت شركة أبل باستئناف آخر ضد قرار رفض الدعوى، إلا أن محكمة التحكيم رفضت قبول نقض الاستئناف في 14 فبراير الجاري، وهو ما ألزم أبل بدفع الغرامة المحددة.