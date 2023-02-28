زعيم المعارضة الألمانية: شولتس لا يزال مدينا بتوضيح سبب تردده في مساعدة أوكرانيا

اتهم زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، فريدريش ميرتس الحكومة الألمانية بالتردد الشديد في تقديم المساعدة لأوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال زعيم أكبر حزب معارض في ألمانيا مساء اليوم الاثنين، إن الحكومة الألمانية "كانت دائما تحاول القيام بالحد الأدنى لدعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن نفسها".

واتهم المستشار الألماني أولاف شولتس على وجه الخصوص بعدم توصيل سياسته للرأي العام "فهو لا يزال حتى الآن مدينا لنا جميعا وكذلك للرأي العام الألماني بتوضيح سبب تردده على هذا النحو".

وأضاف ميرتس، الذي يتزعم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي،أن الشعب يفهم أن يوم الرابع والعشرين من فبراير 2022 الذي وقع فيه الهجوم هو "انهيار عميق بحق في تاريخنا الأوروبي".

ورأى ميرتس أن السؤال الذي يطرح نفسه هو عما إذا كان التحول الزمني الذي تم الإعلان عنه وصل إلى الحكومة الألمانية بحق "لأن الحكومة الألمانية لا تزال تعمل من خلال اتفاقية الائتلاف كما لو أنه لم يحدث شيء".

وتابع ميرتس أن الهجوم الروسي أحدث تغيرا جذريا في هياكل السلطة في كل أنحاء العالم: "وتقديري أن الحكومة الألمانية لم تكن على مستوى هذا الأمر".

يذكر أنه في مثل هذا اليوم السابع والعشرين من فبراير من العام الماضي أي قبل عام بالضبط، ألقى شولتس بعد ثلاثة أيام من وقوع الهجوم الروسي خطابا في البرلمان عن إعادة تنظيم للسياسة الأمنية لألمانيا وذلك في خطابه الشهير بـ"خطاب التحول الزمني"

وكان تردد برلين الأولي في دعم أوكرانيا بالأسلحة خلال الشهور الأولى من الحرب، أثار استياء كبيرا في كييف.

يشار إلى أن ألمانيا تقدم دعما عسكريا واقتصاديا بمليارات اليورو لأوكرانيا لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.