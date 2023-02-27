اليابان تسجل 5330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة في اليابان، اليوم الاثنين، تسجيل 5330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 7069 مقارنة بأمس الأحد.

وسجلت العاصمة طوكيو 370 إصابة جديدة، بانخفاض بواقع 440 حالة مقارنة بأمس.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم، نقلا عن مسؤولين بقطاع الصحة، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب ظهور أعراض خطيرة في طوكيو، بلغ 170، بتراجع حالتين مقارنة بأمس.

وسجلت اليابان 52 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات بكورونا في مختلف أنحاء اليابان إلى 33 مليونا و207 آلاف و108، والوفيات إلى 72276.