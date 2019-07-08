حبس فرارجي قتل جاره خلال مشاجرة بينهما بسبب رائحة الدواجن في قنا

أمرت نيابة مركز قنا، اليوم، بحبس فرارجى مقيم بقرية المحروسة التابعة لدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد طعنه لجاره بالسكين، مما أودى بحياته، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب رائحة الدواجن.

كان مدير أمن قنا اللواء إيهاب طه قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قنا، يفيد بوصول "محمد ع." 40 سنة، مقيم بقرية المحروسة، مصابا بجروح قطعية بالجسم وتوفى عقب وصوله لمستشفى قنا العام.

وكشفت تحريات المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز قنا، عن وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وجاره فرارجى يدعى "محمد ج." 30 سنة، بسبب رائحة الدواجن، وطعنه بسكين منزل مما تسبب فى وفاته، كما تبين وقوع مشاجرة بينهما الأسبوع الماضى بسبب رائحة الدواجن، حيث يقوم المتهم بتخزينها بجوار منزل المجنى عليه، فوقعت بينهما مشادة كلامية تدخل على خلفيتها أهالى القرية وتم الصلح بينهما، إلا أن المشاجرة تجددت مرة أخرى مساء أمس الأحد، وقام المتهم بطعن المجنى عليه بسكين منزل، مما أودى بحياته.

تم القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، واعترف فى تحقيقات الشرطة بارتكابه للواقعة بسبب خلافاته مع المجنى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والسماح لأقارب المجنى عليه بدفن الجثة بعد انتهاء توقيع الكشف الطبى من قبل الطبيب الشرعى لإثبات ما بالمجنى عليه من إصابات