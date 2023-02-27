صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الاثنين، بأن الدين العام في البلاد ارتفع عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.

وقال في تغريدة عبر تويتر: "لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021".

وأضاف: "هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون".

والأسبوع الماضي، كان الوزير الألماني قد صرح بأن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وشدد في هذا الصدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع الثروة.

وأدت أزمة الطاقة العام الماضي، إلى حدوث تضخم قياسي في الدول الأوروبية.

وبلغ التضخم السنوي في ألمانيا 8.7% في يناير، بزيادة 0.1% عن الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي.