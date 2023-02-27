وسائل إعلام عبرية: إطلاق نار وإصابة مستوطن في الضفة الغربية

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أعلنت قناة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، إصابة مستوطن بجراح حرجة عقب تنفيذ عملية إطلاق نار قرب أريحا بالضفة الغربية.

وبحسب (القناة 13) الإسرائيلية، فإن مستوطنًا أصيب بجراح حرجة جدًا في عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب أريحا، لافتة إلى انسحاب منفذ العملية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القيادة اتخذت قرارًا عقب اجتماع تقييمي للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وقال إنه «بناء على تقييم الوضع الأمني في الجيش، تقرر تعزيز القوات في منطقة الضفة بكتيبة رابعة إضافية ابتداء من مساء اليوم».

والجدير بالذكر أن ثمة مطالبات من مسؤولين إسرائيليين ورئيس مستوطنات شمال الضفة، بتعزيز القوات عقب زيادة العمليات في الفترة الأخيرة.