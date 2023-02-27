اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية وتايوان تناقش سلاسل إمداد أشباه المواصلات





قالت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، إن مسؤولي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتايوان، اجتمعوا لأول مرة وفقا لإطار بقيادة أمريكا؛ للمساعدة في ضمان إمداد مستقر لأشباه المواصلات.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، القول إن مسؤولين من منظمات من قطاع أشباه المواصلات في الدول الأربعة شاركوا في الاجتماع الافتراضي لتحالف "رقائق 4" في 16 فبراير الجاري؛ لمناقشة سبل الحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد في أوقات الكوارث الطبيعية والطوارئ الأخرى.



وتعد المبادرة جزءا من استراتيجية أمريكية لبناء مرونة لسلاسل إمداد الرقائق والحد من المشاركة الصينية.



وشاركت حكومات الاقتصاديات الأربعة، التي بها أبرز مصنعي وموردي المواد الخام والمعدات المتعلقة بالرقائق الإلكترونية، كمراقبين في الاجتماع.