تراجع المؤشر الرئيسي للاقتصاد الياباني إلى أقل مستوياته منذ عامين

تراجع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني خلال ديسمبر الماضي لأقل مستوياته منذ عامين، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الاثنين.

وتراجع المؤشر خلال ديسمبر الماضي إلى 97.2 نقطة مقابل 97.7 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 7 فبراير الحالي، ليتراجع المؤشر لأقل مستوياته منذ ديسمبر 2020 عندما سجل 96.5 نقطة.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال ديسمبر الماضي إلى 99.1 نقطة مقابل 99.3 نقطة خلال نوفمبر الماضي ليصل لأقل مستوياته منذ 7 شهور.

كما تراجع مؤشر التآخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية إلى 99.6 نقطة خلال ديسمبر الماضي مقابل 99.8 نقطة خلال الشهر السابق.