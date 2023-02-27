انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ملوي بالمنيا، إلى مقر معرض أهلا رمضان، بمدينة ملوي للتحقيق في نشوب حريق اندلع أمس داخل المعرض، دون إصابات بشرية.

وطالبت النيابة البحث الجنائي بعمل محضر تحريات حول الواقعة، وملابساتها، وظروفها وأسبابها، كما تستمع لعمال وخدمات المعرض وشهادتهم حول الواقعة.

وانتقل اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، لمعاينة المعرض، والوقوف على أسباب الحريق وتلافي الأخطاء، والذي أكد أنه جاري عمل فحص لجميع وصلات المعرض، وتوصيلات الكهرباء، والتي من الممكن أن تكون هي سبب الحريق.

وطالب السايس، التجار، بعدم استخدام غلايات الشاي، أو السخانات، والتي تتسبب في إحداث الحرائق.

وكانت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، قد تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمعرض أهلا رمضان بمدينة ملوي، دون وقوع أية إصابات بشرية، وتسبب في خسائر مادية جسيمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن نشوب حريق بمعرض أهلا رمضان الكائن بحي وسط مدينة ملوي، المجاور لإدارة ملوي التعليمية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ملوي، وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق والمنازل المجاورة، وأتت النيران على معظم محتويات المعرض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعاينة مكان الحريق ومعرفة الظروف والملابسات.