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تبون يمنح رئيس أساقفة الجزائر الجنسية الجزائرية

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 4:44 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 4:44 م

منح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو، الجنسية الجزائرية، بموجب مرسوم رئاسي.

وجرى تعيين جون بول فيسكو، المولود بتاريخ 10 مارس 1962 في ليون بفرنسا، رئيسا جديدا لأساقفة الجزائر في ديسمبر عام 2021.

وشغل سابقا منصب أسقف وهران، ويملك شهادة في قانون الأعمال وشهادة الدراسات العليا في التجارة "باريس". كما مارس مهنة المحاماة من 1989 إلى غاية 1995.

ويتواجد جون بول فيسكو، بالجزائر منذ عام 2002، حيث عمل بولايتي بني عباس وتلمسان، وشغل منصب النائب الأسقفي العام للأبرشية بوهران من 2005 و2010، قبل تعيينه أسقفا في نفس المدينة عام 2012.

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