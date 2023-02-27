نجم منتخب البرتغال السابق: مبابي أفضل لاعب في العالم حاليا

تحدث بيدرو باوليتا، نجم المنتخب البرتغالي السابق على ما يقدمه كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية سواء مع منتخب بلاده أو مع الفريق الباريسي.

وقال باوليتا في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن مبابي سيترك بصمة تاريخية في كرة القدم ويستحق أن يكون الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ويعد مبابي أفضل لاعب في العالم حاليا نظرا لكونه هداف وسريع وقوي بدنيا وذهنيا.

وأضاف نجم المنتخب البرتغالي السابق:" مبابي لديه المقومات لكي يكون ناجحا ويحقق الأرقام القياسية ويتجاوز العديد من النجوم مثل زيدان وميسي وكريستيانو رونالدو".

وأكمل:" يسعدني أن أكون خامسا في قائمة الهداف التاريخي لسان جيرمان، وأتواجد في مكانة بها نجوم كبار مثل مبابي وكافاني ونيمار وإبراهيموفيتش وتعدد النجوم في باريس يخلق الكثير من الفرص وهذا يساعد مبابي في تسجيل المزيد من الأهداف لكنه لاعب استنئائي ومختلف".

ويتنافس كيليان مبابي مع زميله في الفريق ليونيل ميسي، وكريم بنزيما، نجم ريال مدريد، على الفوز بجائزة (ذا بيست)، لأفضل لاعب في العالم 2022.