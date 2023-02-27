 مستشفى إسرائيلي يعلن مقتل أحد المستوطنين الذي أصيبوا في إطلاق النار بـ«أريحا» - بوابة الشروق
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مستشفى إسرائيلي يعلن مقتل أحد المستوطنين الذي أصيبوا في إطلاق النار بـ«أريحا»

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 9:05 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 9:05 م

أعلن مُستشفى "هداسا" الإسرائيلي، مساء اليوم، مقتل مستوطن متأثرا بجروح أصيب بها في عملية إطلاق النار في مُحافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القتيل عمره 27 عاما، وهناك 4 إصابات أخرى.


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