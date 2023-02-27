مستشفى إسرائيلي يعلن مقتل أحد المستوطنين الذي أصيبوا في إطلاق النار بـ«أريحا»

الأكثر قراءة
شاب يذبح زوجته وابنته في المطرية
الشروق تكشف موقف إدارة الزمالك من شطب عضوية مرتضى منصور
معاوية: جدل متواصل حول مسلسل يتناول حياة الخليفة الأموي حتى قبل عرضه
وثائق بريطانية تكشف سبب تجنب السعودية مواجهة إسرائيل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن مُستشفى "هداسا" الإسرائيلي، مساء اليوم، مقتل مستوطن متأثرا بجروح أصيب بها في عملية إطلاق النار في مُحافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المُحتلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القتيل عمره 27 عاما، وهناك 4 إصابات أخرى.