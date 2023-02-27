تسلا توظف 10 آلاف عامل في مصنعها بالقرب من برلين

توظف شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" الآن أكثر من 10 آلاف موظف في مصنعها في منطقة جرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الشركة اليوم الإثنين.

وكتبت الشركة على "تويتر"، أن المصنع ينتج حاليا 4 آلاف سيارة أسبوعا، أي نحو 200 ألف سيارة سنويا.

ولم يتم الوصول بعد إلى هدف مرحلة التوسع الأولى، حيث تعتزم الشركة إنتاج نصف مليون سيارة سنويا في مصنعها بجرونهايده بمساعدة 12 ألف موظف.

وكانت الشركة أعلنت في العام الماضي أن زيادة الإنتاج ستستغرق وقتا.

ومنذ مارس 2022 تنتج "تسلا" سيارات كهربائية في مصنعها الأوروبي الوحيد للسيارات حتى الآن.

وكان عدد العاملين لدى تسلا في الصيف الماضي يبلغ قرابة 5000 شخص، وكان الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك أكد آنذاك أنه يجري إنتاج 1000 سيارة في الأسبوع.

وفي أكتوبر الماضي وصل عدد العاملين إلى أكثر من 7000 شخص ووصل معدل الإنتاج الأسبوعي إلى نحو 2000 سيارة.

وحسب الخطط الحالية، تعتزم تسلا رفع معدل الإنتاج الأسبوعي إلى 5000 سيارة بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتعتزم تسلا توسيع نطاق المصنع، وفي الوقت نفسه بدأت في تشغيل مصنع البطاريات لكن دون إنتاج كامل للبطاريات بعد، إذ إن تسلا نقلت مركز الثقل في إنتاج البطاريات إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالضرائب.

وتتمسك الشركة بإنتاج بطاريات كاملة في جرونهايده.