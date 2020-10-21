كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا

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تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لتسجل أقل عدد من الاصابات في يوم اثنين منذ ثمانية أشهر وسط تراجع تدريجي للاصابات.

وسجلت البلاد 4026 إصابة جديدة، من بينها 15 إصابة وافدة من الخارج، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 30 مليونا و502 ألف و904 إصابات، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 15 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و961 وفاة.

وتراجع عدد المرضى من ذوي الحالات الحرجة إلى 163 مريضا مقارنة بـ168 مريضا قبل يوم مضى.