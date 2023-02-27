إيرباص: منطقة المحيط الهادئ ستحتاج 920 طائرة جديدة خلال عقدين

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قالت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، إن شركات خطوط الطيران في منطقة المحيط الهادئ ستحتاج إلى تسلم 920 طائرة جديدة خلال الأعوام العشرين المقبلة.

جاء ذلك استنادا إلى دراسة أجرتها إيرباص على الطلب.

وتتوقع إيرباص أن يصل الطلب على مستوى العالم، إلى 39 ألفا و490 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين، بما في ذلك 17 ألفا و620 طائرة في المنطقة الأوسع آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقا لتوقعات إيرباص للسوق العالمية، سيأتي حجم الطلب في منطقة المحيط الهادئ نتيجة النمو في حركة الركاب بالمنطقة، والذي يبلغ في المتوسط 3.2% سنويا.

وقالت إن الطلب المتوقع سيكون حوالي 750 من الطائرات ذات الممر الواحد، مثل فئتي أيه 220 وإيه 320، وحوالي 170 طائرة عريضة البدن، مثل أيه 330 نيو وأيه 350.

ويأتي حوالي 55% من هذه الطائرات تلبية للنمو، و45% لعمليات إحلال لطائرات في الخدمة حاليا.

واستعرض ستيفن فورشو، كبير ممثلي أسواق استراليا ونيوزيلندا والمحيط الهادئ في إيرباص، الدراسة عشية انطلاق معرض أفالون الجوي، والمقرر أن ينطلق غدا، 28 فبراير، ويستمر حتى 5 مارس، في مدينة ملبورن.