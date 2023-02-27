إنفانتينو: قطر قدمت أفضل نسخة كأس العالم على مدار التاريخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشكر لدولة قطر على استضافة النسخة الأخيرة من منافسات كأس العالم.

وقال إنفانتينو خلال كلمته بحفل افتتاح جائزة «الأفضل» لعام 2022، إن بشهادة الجميع فأن قطر قدمت أفضل نسخة لكأس العالم على مدار التاريخ بجانب استضافتها الرائعة للعالم على أراضيها وتوحيد العالم في بطولة استثنائية.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي أن أسطورة الكرة البرازيلية بيليه كان هو كرة القدم والجميع يشعر بالحزن على فقدانه ولكنه سيظل متواجد دائما.

وأتم:" أريد أن أشكر عائلة بيلية على تواجدهم معنا الليلة في حفل الأفضل".