فون دير لاين تؤكد لقائها مع الملك تشارلز الثالث

من المقرر أن تلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، خلال زيارتها لبريطانيا، التي من المتوقع أن تشهد التوصل لاتفاق بشأن قواعد التجارة بالنسبة لإيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد متحدث باسم المفوضية، عقد اللقاء بين الملك ورئيسة المفوضية، كما أكد القصر الملكي نبأ عقد اللقاء لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

ونقلت بي بي سي عن قصر بكينجهام: "الملك سعيد بلقاء أي زعيم عالمي إذا كان يزور بريطانيا، وهو يتعين عليه القيام بذلك بناء على نصيحة الحكومة".

ويأتي التأكيد في الوقت الذي كتبت فيه فون دير لاين تغريدة لدى وصولها أعربت فيها عن "سعادتها لتواجدها في المملكة المتحدة" للقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك.