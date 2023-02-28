اتحاد السلة يعتذر للجماهير عن عدم حضور تصفيات المونديال  

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أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بيانا رسميا الإثنين قدم خلاله التهنئة للاعبي المنتخب الوطني و الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكندي روي رانا والأجهزة الإدارية والطبية والشعب المصري أجمع بعد تأهل الفراعنة لكأس العالم 2023.

وأشاد اتحاد السلة بالمستوى المميز والروح العالية التي ظهر بها لاعبي المنتخب خلال التصفيات منذ المرحلة الأولى لها والتأهل المستحق للمونديال.

كما أبدى المجلس اعتذاره لجماهير كرة السلة المصرية على إقامة المرحلة الأخيرة من التصفيات بدون حضور جماهيري رغم أن الهدف الأول من إقامة المنافسات بالأسكندرية هو الحرص على تواجد الجماهير لدعم المنتخب الوطني.

وأشار المجلس أن قرار إقامة المباريات بدون حضور جماهيري على صالة نادي الاتحاد السكندري جاء بناء على قرارات واحتياطات أمنية.