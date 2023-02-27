قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، اليوم الاثنين، إن بلاده ستطلق نداءً دوليًا لجمع التبرعات لأعمال إعادة الإعمار الضخمة اللازمة بعد أن اجتاح إعصار جابرييل شمال البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري؛ مما أجبر آلاف الأشخاص على النزوح إلى الملاجئ بجانب وفاة 11 شخصًا.

وأضاف هيبكنز، في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن المبادرة، أن غرض الحملة جمع تمويل لمشاريع التعافي على المدى الطويل، وتستهدف المغتربين الأثرياء والشركات وأية جهة ذات علاقة جيدة بنيوزيلندا.

وتابع هيبكنز -حسبما نقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية- أن هناك جهات خارجية ذات صلة قوية للغاية بنيوزيلندا وتريد المساهمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس "جميع الخيارات" لدفع تكاليف إعادة الإعمار، التي قدر بأن تساوي قيمة ما تم إنفاقه لإعادة الإعمار عقب زلزال كرايستشيرش 2011، وهي نحو 13.5 مليار دولار نيوزيلندي.

وأوضح أن الحملة ستكون على غرار حملة التبرعات لزلزال كرايستشيرش، التي جمعت أكثر من 94 مليون دولار نيوزيلندي (57.94 مليون دولار أمريكي).

يشار إلى أن إعصار جابرييل ضرب الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا في 12 فبراير الجاري وتسبب في تدمير الطرق والجسور، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في منطقة تشكل ثلث مساحة البلاد، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن أربعة أشخاص مفقودين، وتسري حالة الطوارئ الوطنية في المناطق التي ضربها الإعصار.