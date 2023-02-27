الهلال الأحمر الكويتي: توزيع مساعدات عينية وغذائية على 1000 أسرة تركية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن توزيع مساعدات عينية ومواد عذائية على ألف أسرة متضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا أخيرا في منطقة نور داغ التركية .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية أنور الحساوي -في بيان له اليوم الاثنين- إن توزيع المساعدات العينية تم بالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر القطري، مضيفا أنه سيتم توزيع 35 طنا من المساعدات الإنسانية اليوم وغدا الثلاثاء.

ومن جانبه، أشاد الامين العام للهلال الأحمر التركي يوسف صايغلي، بدور الكويت الإنساني والإغاثي منذ بداية الزلزال وحتى اليوم وبدور متطوعي جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذين حضروا منذ اليوم الثاني للزلزال.

وأضاف أن الهلال الأحمر التركي يقوم بتوزيع مليونين ونصف مليون وجبة يوميا على المتضررين من الزلزال في 11 ولاية، مبينا أن ذلك يأتي بمساعدات الدول الصديقة مما يخفف الآثار المترتبة على المتضررين من الزلزال.

وضرب في الـ6 من فبراير الجاري زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.