لاعبات إيطاليا لسلاح الشيش: نستحق الذهبية وتنظيم كأس العالم مميز 

استطاع منتخب سيدات ايطاليا المكون من (ايريكا كبريسا - مارتينا فافاريتو - فارنشيكا بالومبا - اليس فولبي) التتويج بذهبية الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي اختتمت أمس بالعاصمة الإدارية وذلك بعد الفوز على الولايات المتحدة بنتيجة ٤٥-٤٣ في نهائي الفرق.

وعبرت "ايريكا كبريسا لاعبة المنتخب الايطالي لسلاح الشيش سيدات عن سعادتها لحصول فريقها على المركز الاول واقتناص الذهب قائلة: المباراة كانت قوية للغاية ،لكن استطاعنا الفوز في النهاية بعد مباراة ماراثونية اتسمت بالندية.

وقالت مواطنتها " مارتينا فافريتو ": عملنا سوياً طوال الوقت،حتى يتثنى لنا الفوز بهذه البطولة الصعبه،النهائى كان هو الجزء الأصعب، و لكننا استطعنا الفوز، مما اسعدنا للغايه،نحن استعدينا بشكل يؤهلنا لإحراز المركز الأول كما حدث.

واستكملت: نستحق الميدالية الذهبية عن جدارة،حيث كنا الفريق الأفضل على مدار البطولة .

واختتمت "اليس فولبي"لاعبة منتخب ايطاليا مؤكدة أن التنظيم بالقاهرة كان مبهر للغاية ونتمنى زيارتها مرة أخري ،كل شيء هنا على رائع ،واستمتعنا بزيارة الاهرامات وابو الهول .