الرئيس البولندي يتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده

اتهم الرئيس البولندي أندريه دودا، الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وحذر من أن الحزب الحاكم يجب ألا يشارك في الحملة الانتخابية هذا العام لتأمين الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن التصريحات الشائكة التي أدلى بها "دودا"، تمثل عودة إلى الخطاب الأكثر صرامة بشأن المفوضية الأوروبية، بعد أن رفض رئيس الدولة خطة الحكومة للحصول على أكثر من 35 مليار يورو.

وتتناقض التصريحات مع النبرة المعتدلة التي استخدمها رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، الذي دفعت حكومته إلى التشريع الذي سعى إلى معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات القضائية في بولندا.

وقال "دودا" لصحيفة "شيتشي" الأسبوعية في مقابلة نُشرت اليوم الاثنين، إن التكتل يستخدم ثغرات قانونية مختلفة وتفسيرات مشكوك فيها؛ لمجرد إظهار قدرته على التأثير على النظام القانوني للدول الأعضاء، إنه ليس له الحق في التدخل في هذا الشأن.